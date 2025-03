Comitato di Lotta Sapri, punti nascita: interrogazione di Franco Mari, Deputato “Sinistra Italiana” | VIDEO

La questione del punto nascite dell’ospedale “Immacolata” di Sapri arriva anche in Parlamento. Sarà il deputato di “Sinistra Italiana” Franco Mari a farsi portavoce delle istanze del Comitato di Lotta di Sapri, rappresentato dal Presidente Luciano De Geronimo che, in collaborazione con il Comitato Alta Velocità, la Comunità Mediterranea, il Comitato mare libero e ambiente, ha organizzato ieri un incontro presso la sede di Golfo Trek per discutere dell’annosa vicenda.

“È sembrato strano che il piano di rientro della Regione Campania dipendesse dal mantenimento attivo o meno dei Punti Nascita come dichiarato dal presidente del Regione Campania Vincenzo De Luca e noi vogliamo verificare questa questione – ha dichiarato il presidente del Comitato di Lotta Luciano De Geronimo – La questione del punto nascita dell’ospedale “Immacolata” di Sapri era un problema per noi già chiuso dato che il Punto nascite di Sapri era stato inserito nell’unità complessa di Vallo della Lucania.

Ma sembra che le cose non siano così. A questo punto bisogna definire una volta per tutte la vicenda e capire come stanno realmente le cose. Non si può giocare sulla pelle delle persone e noi andremo fino in fondo”.