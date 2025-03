Sapri: incontro in ospedale contro la chiusura dei punti nascita | VIDEO

Questa mattina si è svolto a Sapri un incontro organizzato dalla Cgil per ribadire il “no” alla chiusura dei punti nascita. Si è trattato di un confronto significativo, a cui hanno partecipato rappresentanti politici, istituzioni e cittadini comuni, inclusi alcuni donne che hanno partorito presso l’ospedale dell’Immacolata e che hanno condiviso la loro testimonianza sull’importanza del presidio nel Golfo di Policastro.

Le dichiarazioni

«Come FP Cgil, abbiamo sempre sostenuto l’importanza di mantenere i punti nascita anche nelle aree periferiche, poiché partorire vicino al proprio domicilio è fondamentale, sia per motivi di sicurezza che per evitare il depauperamento dei servizi ospedalieri», ha affermato Massimiliano Vozza, coordinatore della dirigenza medica FP Cgil. Dello stesso avviso è Antonio Capezzuto, segretario generale Cgil: «Questo dibattito è inserito nel contesto della campagna elettorale, ma è necessario un impegno collettivo per sostenere l’importanza dei punti nascita. Anzi, è indispensabile investire sui punti nascita di Sapri e Polla».