Come sarà la Primavera 2023?

La primavera è alle porte. Ecco come sarà la stagione della fioritura quest’anno secondo uno dei principali centri di calcolo internazionali.

La Primavera metereologica

Il 1° marzo 2023 è il primo giorno della primavera meteorologica, che per convenzione inizia 21 giorni prima rispetto a quella astronomica, quando l’emisfero settentrionale e quello meridionale vengono raggiunti dai raggi solari con la stessa inclinazione. Questo evento si verifica solo due volte l’anno: nel giorno dell’equinozio di primavera e in quello d’autunno. Certamente le previsioni stagionali, meglio definibili come “linee di tendenza”, sono sperimentali e non precisissime, trattandosi di calcoli su lunga distanza.

Cosa ci attende in Primavera: pioggia o sole?

La primavera che ci attende quest’anno sarà alquanto dinamica. L’inizio della primavera 2023 sarà caratterizzato da varie ondate di maltempo che andranno a colpire il nostro Paese portando piogge, rovesci, nevicate anche abbondanti sui monti, e venti burrascosi. In questa fase il maltempo interesserebbe maggiormente le regioni del Nord e i settori tirrenici. Se così fosse, le precipitazioni potrebbero risultare anche al di sopra della media, specie al centro-nord. Quindi precipitazioni preziose per i terreni resi secchi e impermeabili dalla lunga siccità.

Come potrebbe andare la seconda parte della stagione? A partire dal mese di aprile dovrebbe esserci un indebolimento del vortice polare e l’abbassamento di latitudine del flusso perturbato principale, che comporterà un sensibile incremento della piovosità su alcune regioni. Fra fine aprile e inizio maggio l’area del mar Mediterraneo, e quindi le nostre regioni più meridionali, potrebbero sperimentare le prime risalite del promontorio anticiclonico africano, con l’arrivo del primo caldo. Denise Russo