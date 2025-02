“Coltiviamo l’Italia”: Fratelli d’Italia incontra i settori agricoltura e pesca a Capaccio Paestum 

Si terrà venerdì 21 Febbraio 2025 con inizio alle ore 11, presso il Savoy Beach Hotel di Capaccio Paestum (via Poseidonia 41), la manifestazione dal titolo “Coltiviamo l’Italia”.

La giornata

L’incontro con gli operatori e le rappresentanze dei settori Agricoltura e Pesca è stato promosso dal Dipartimento Nazionale Agricoltura di Fratelli d’Italia. Interverranno: Michele Gioia, Responsabile Regionale Settore Agricoltura FdI; l’On. Marco Cerreto, Capogruppo FdI in Commissione Agricoltura Camera dei Deputati; il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regione FdI Campania; l’On. Aldo Mattia, Responsabile Nazionale del Dipartimento Agricoltura di FdI.

Le dichiarazioni

Il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania, ha dichiarato: “Si tratta di un importante momento di confronto e ringrazio il Dipartimento Nazionale per aver scelto questo appuntamento in Campania. Parliamo di settori strategici per l’Economia dei nostri territori e non è un caso che lo stesso Ministro Lollobrigida sia stato già molteplici volte in Campania ed in particolare nella Piana del Sele e in Costiera Amalfitana.

Siamo un grande racconto delle produzioni d’eccellenza e del Made in Italy, dalla quarta gamma alla mozzarella di bufala, così come per la pesca del tonno con la prima flotta d’Italia. L’incontro è aperto anche alla partecipazione dei cacciatori tanto bistrattati da una sinistra assurda nel suo fanatismo e agli allevatori con il loro oro bianco e mozzarella di bufala conosciuta ed apprezzata nel mondo. Un incontro fondamentale per informare sul lavoro del Governo e per creare confronto sulle problematiche generali e territoriali vissute dagli imprenditori, operatori e lavoratori dei settori.”