Colpo dello Sporting Sala Consilina: blindata la porta

Un importante colpo di mercato per lo Sporting Sala Consilina, che ha annunciato l’arrivo dell’estremo difensore brasiliano Luan Felipe Fiuza proveniente dal Petrarca Padova. Dopo aver trascorso due stagioni in Serie A con la maglia dei patavini, il giocatore ha deciso di rimanere nella massima serie, sposando il progetto ambizioso dello Sporting.

Chi è Luan Felipe Fiuza

Il portiere brasiliano è un prodotto delle giovanili del Kaos, squadra italiana che ha contribuito alla sua formazione. Nel corso della sua carriera, il classe 1998 ha indossato anche le maglie di Cobà, Feldi Eboli e Acqua & Sapone. Con quest’ultima squadra, ha ottenuto importanti successi, vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana nella stagione 2018/2019.

Le parole del portiere

In una recente intervista, il nuovo acquisto gialloverde ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare l’offerta dello Sporting. Ha evidenziato l’ambizione e la serietà della società, che ha dimostrato di avere un progetto importante già nella serie A2. Il giocatore ha inoltre menzionato la sua precedente collaborazione con Maurizio Guerra, preparatore dei portieri, sottolineando la sua competenza e il desiderio di continuare a crescere sotto la sua guida.

Il portiere brasiliano ha ringraziato i presidenti Detta e mister Oliva per la fiducia riposta in lui, oltre alla società B5 per aver facilitato le trattative. La sua scelta di unirsi allo Sporting rappresenta un nuovo inizio nella sua carriera calcistica, offrendogli l’opportunità di dimostrare il suo valore nella massima serie italiana.

L’attesa dei tifosi

I tifosi gialloverdi attendono con grande entusiasmo l’arrivo del nuovo estremo difensore, sperando che possa contribuire al successo della squadra nella prossima stagione.