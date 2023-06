Gonzalo Abdala rinnova con lo Sporting Sala Consilina: l’argentino si lega ai draghi fino al 2024

L’ASD Sporting Sala Consilina ha annunciato il rinnovo del contratto con Gonzalo Abdala, che rimarrà legato ai colori gialloverdi fino a giugno 2024.

La carriera

Il talentuoso giocatore argentino ha avuto una carriera brillante e ricca di successi nel calcio italiano, iniziando addirittura dalla Serie C2 sarda per poi militare in squadre come Martina, Napoli, Luparense, Real Rieti, Sandro Abate e Aniene. Nel gennaio 2022, Abdala ha fatto il suo debutto con la maglia gialloverde dello Sporting, stabilendo sin da subito un forte legame con la squadra e la tifoseria.

L’apporto fondamentale di Abdala per il Sala Consilina

Fondamentale per la cavalcata trionfale dello Sporting Sala Consilina. Con le sue giocate spettacolari e i gol che ha realizzato, l’argentino è diventato un punto di riferimento per i draghi, contribuendo alla loro promozione in Serie A e alla vittoria della Coppa Italia. Il suo talento e la sua determinazione hanno lasciato un segno indelebile nella storia del club.

Il rinnovo del contratto

Con grande entusiasmo, Abdala ha commentato il rinnovo del contratto: “Sono estremamente felice e orgoglioso di continuare a indossare questi colori anche in Serie A. Non vedo l’ora di iniziare la stagione e dimostrare le nostre ambizioni a una società e a un pubblico che meritano il massimo impegno”.

L’argentino ha voluto ringraziare la sua famiglia, in particolare sua moglie e sua figlia, per il loro sostegno costante. Ha anche espresso la sua gratitudine alla società, in particolare a Giuseppe Detta, e all’allenatore Fabio Oliva, nonché a tutto lo staff tecnico, per la fiducia riposta in lui. Abdala si impegna a ricambiare la fiducia riposta in campo, mettendo il massimo impegno per ottenere risultati positivi.