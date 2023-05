ASD Sporting Sala Consilina rinnova il contratto con Guilherme Zonta fino al giugno 2024

Il difensore centrale brasiliano Guilherme Zonta ha confermato il suo impegno con l’ASD Sporting Sala Consilina, avendo rinnovato il suo contratto fino al giugno 2024. Da quando è arrivato dal Mantova nel 2021, Zonta ha mostrato un’ottima crescita diventando una pedina fondamentale nel sistema tattico dell’allenatore Fabio Oliva.

Chi è Guilherme Zonta

Un giocatore di talento formatosi all’interno del calcio italiano, Zonta non rientra nella categoria degli stranieri, il che è diventato un fattore cruciale considerando i cambiamenti normativi degli ultimi anni. In passato, Zonta ha militato in Serie A con il Kaos Futsal e l’Imolese, indossando anche le maglie del Cefalù e del Ciampino in Serie A2.

Zonta ha espresso la sua soddisfazione riguardo al rinnovo del contratto, affermando di aver trovato nel club una società seria e ben organizzata fin dal primo contatto. L’ambizioso progetto presentatogli all’inizio si sta rivelando una realtà concreta, e il difensore è motivato a svolgere un ruolo da protagonista nel futuro campionato di Serie A. Il suo obiettivo principale è contribuire al successo della squadra gialloverde.

L’Asd Sporting Sala Consilina rafforza l’organico

Con questo rinnovo, l’ASD Sporting Sala Consilina dimostra la sua volontà di consolidare la squadra, mantenendo giocatori di qualità come Zonta, e conferma l’impegno verso una stagione futura ambiziosa. L’obiettivo della società è quello di competere ad alti livelli e lasciare un segno nel calcio italiano, e l’estensione del contratto di Zonta è un passo importante in questa direzione.