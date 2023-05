Leonardo Brunelli conferma la sua permanenza nello Sporting Sala Consilina

Rumors, voci di mercato, infine le foto con una nuova maglia. Nessuna bomba di mercato, Leonardo Brunelli non si tocca! Così tuona il popolo salese pronto ad accogliere il proprio beniamino che ha deliziato i tifosi con le sue reti, che hanno contribuito alla conquista di Coppa Italia A2 e promozione in Serie A nella stagione appena trascorsa. Il pivot brasiliano è stato uno dei protagonisti indiscussi della scalata epica dello Sporting Sala Consilina. Con la società del presidente Detta ha conquistato anche il titolo di capocannoniere del torneo di A2, superando quota 100 gol con la maglia gialloverde, tra quelle da incorniciare di certo quello nei supplementari della finale di Coppa Italia A2 che ha regalato il trofeo alla compagine salese.

Chi è Leonardo Brunelli

Nativo di San Paolo, Leonardo Brunelli, 25 anni, rappresenta un tassello importante per il tecnico Fabio Oliva, che lavora fianco a fianco con la società verso l’esordio nel campionato di Serie A.

Arrivato a Sala nel giugno 2020, dopo stagioni da grande protagonista nella serie C1 veneta col Giorgione, dove balzò agli occhi degli addetti ai lavori proprio per il suo vizio del gol, divenuto un’abitudine pregevole ad ogni gara con la maglia Sporting.

Il commento

“Abbiamo avuto grandi soddisfazioni quest’anno, ecco perchè di concerto con i rispettivi atleti si è concessa la partecipazione ad un torneo così importante quale la Copa Libertadores”, così il presidente Giuseppe Detta, che segue fianco a fianco i suoi beniamini. “Ben tre atleti provenienti da Sala Consilina vestono la maglia del Cerro Porteno, la prestigiosa compagine paraguayana che affronta la manifestazione sudamericana. Tornando a Leo (Brunelli n.d.r.), siamo felici della sua crescita umana e sportiva, ricordiamo che l’atleta è legato ai color gialloverdi fino al 30 giugno 2025, una scelta importante per entrambi fatta lo scorso dicembre e che ci ha proiettato ad una visione lungimirante. C’è ancora tanto da scrivere con questa maglia”.

Scalpita Leonardo Brunelli raggiunto telefonicamente in Sudamerica: “Sarà retorico ma con questa maglia mi sono sentito subito a casa, grazie al presidente Detta, al tecnico Oliva, ai compagni di squadra, ai dirigenti, agli sponsor e, soprattutto, grazie al pubblico di Sala: ognuno mi ha mostrato affetto e accoglienza sin dal primo minuto con questa maglia. L’anno sportivo appena concluso potrebbe dirsi irripetibile, ma non per questo siamo già sazi, anzi non vediamo l’ora di affrontare la Serie A“, prosegue il bomber gialloverde.