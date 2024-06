Coinvolto in un incidente stradale: Castellabate piange Gerardo Di Biasi

È morto dopo tre giorni di agonia Gerardo Di Biasi, 57enne di Castellabate coinvolto in un grave incidente stradale a Capaccio Paestum. L’episodio lo scorso 14 giugno in località Ponte Barizzo. Di Biasi viaggiava a bordo della moto con la moglie quando ha impattato con un’auto.

I due cilentani avevano riportato gravissime ferite ed erano stati trasferiti in codice rosso agli ospedali di Battipaglia e Salerno. L’uomo presentava fratture agli arti ed altre gravi lesioni. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

È deceduto oggi presso il “Ruggi d’Aragona”. Gerardo Di Biasi era molto conosciuto nel Comune di Castellabate, aveva da poco aperto una nuova attività sul corso di Santa Maria.

Tantissimi i messaggi di cordoglio non appena la notizia ha iniziato a diffondersi. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri.