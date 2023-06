Codacons, fatturazione energia elettrica, gas e acqua: nel Cilento un nuovo sportello per favorire i titolari di strutture ricettive

Ieri, i responsabili delle sedi di Salerno e del Cilento hanno presentato con entusiasmo il nuovo sportello dedicato alla fatturazione dell’energia elettrica, gas e acqua.

Le finalità

Con l’arrivo della stagione turistica, molti operatori del settore, come titolari di ristoranti, lidi e alberghi, hanno chiesto un aiuto concreto e i risultati finora ottenuti sono stati eccezionali. Da qui l’idea di aprire un nuovo sportello in sinergia con una delle sedi situate in un’area fortemente vocata al turismo.

Le dichiarazioni

L’avvocato Matteo Marchetti ha dichiarato che solo negli ultimi mesi sono state aiutate decine e decine di famiglie e si sono evitate vere e proprie chiusure di aziende, come ristoranti, alberghi e grandi lavanderie, grazie alle verifiche dei contratti non sempre legittimi e alle nuove procedure. Con soddisfazione, ha annunciato che sono stati annullati addebiti per decine di migliaia di euro. In particolare, un albergo in provincia di Salerno ha visto ridursi le richieste di pagamento di oltre €100.000,00.

L’avvocato Bartolomeo Lanzara ha evidenziato che la nascita di questo sportello in una regione con una chiara vocazione turistica era necessaria. Il numero di fatture illegittime, che spesso riportano consumi stimati, è in continuo aumento. È importante che tutti sappiano che i nuovi sistemi di risoluzione stragiudiziale, unitamente alla competenza del Codacons, contribuiscono a risolvere controversie che fino a poco tempo fa sembravano irrisolvibili.

Un’importante risorsa per gli operatori turistici

L’apertura di questo nuovo sportello rappresenta quindi un’importante risorsa per gli operatori del settore turistico e per i consumatori in generale. Grazie alle competenze legali e alle nuove procedure, sarà possibile affrontare in maniera più efficace le problematiche legate alla fatturazione dell’energia elettrica, gas e acqua. Si prevede che questo servizio riscontri un grande successo, offrendo un supporto concreto a tutti coloro che operano nel settore del turismo e garantendo una maggiore tutela dei diritti dei consumatori.