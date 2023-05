Club Serre Calcio trionfa nel campionato di terza categoria e conquista la promozione in seconda

Con la vittoria di ieri, ottenuta per 5 a 0 contro la squadra Santa Maria degli Angeli, il Club Serre Calcio si è aggiudicato il campionato di calcio che, con una giornata di anticipo, permetterà alla squadra di ricevere la promozione in seconda categoria

“Grazie a chi ha creduto in noi dal primo giorno, a tutti gli sponsor, all’amministrazione comunale, allo staff tecnico, a tutti i calciatori e a tutti i sostenitori. Un anno difficile e piano di insidie, superato con la passione e l’impegno. Non siamo un semplice gruppo ma una grande famiglia”, hanno fatto sapere dalla società.

La storia

La squadra del Serre era tornata in campo, dopo dieci anni, circa un decennio fa era arrivata in serie D ed ora ha ricominciato dalla terza categoria. La società A.S.D. Club Serre Calcio si è ricostituita a settembre con l’intenzione di riportare il calcio a Serre inteso come veicolo di inclusione sociale, promozione del territorio e della buona socialità specie per i più giovani, ma anche come esempio di competizione sana.

La squadra, presieduta da Ferdinando Chiaviello, è composta prevalentemente da giovani e si è ricostituita anche grazie alle sollecitazione del sindaco, Antonio Opramolla che ha voluto che il comune alburnino ritornasse ad avere una squadra che lo rappresentasse.

Allenata da mister Giovanni Chiaviello, la compagine ha disputato delle partite anche presso il campo sportivo comunale “Attilio Valerio Conforti”.

Le parole del Sindaco Opramolla

“Ne è stata percorsa di strada e con tanti sacrifici, partita dopo partita, oggi è stata raggiunta la meta più bella: il Serre ha vinto il campionato! Non è solo sport; è unione, collaborazione, aggregazione, senso di appartenenza e di condivisione… è la squadra della nostra terra che trionfa e porta in alto il nome di Serre!” ha affermato, orgoglioso dinanzi alla vittoria, il primo cittadino congratulandosi con i calciatori, con la società, con il mister ed anche con i tifosi che hanno sostenuto il gruppo.

La squadra

Questi i calciatori tesserati con l’Asd Club Serre Calcio: George Visilica Aredeleanu, Felice Beatrice, Cleto Borriello, Gerardo Cafaro, Rosario Catalano, Cristian D’Angelo, Cristian Doti, Francesco Fierro, Claudio Fragella, Mirko Funicelli, Gianluigi Grieco, Alessio Lettieri, Raffaele Luongo, Loris Melchionda, Mattia Melchionda, Aniello Memoli, Domenico Olivieri, Carmine Parra, Daniel Passannanti, Niccolò Passannanti, Francecsco Petti, Carmine Potenza, Carmine Potenza, Donato Poto, Stefano Romano, Felice Mario Scala, Carmine Scorzelli, Luigi Spolsino, Alessio Tomani, Antonio Vetromile, Antonio Volonnino, Gabriele Volonnino, Aniello Memoli, Emanuele Cervino e Luca Potenza.