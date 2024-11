Città universitarie: Napoli nella top ten, Salerno 33^

In Italia, sono quasi 2 milioni gli studenti iscritti all’università, ma il caro vita rende sempre più difficile affrontare gli studi, specialmente per chi deve trasferirsi lontano da casa. Tra affitti, trasporti e il costo della vita quotidiana, essere studente oggi richiede non solo impegno nello studio, ma anche una gestione attenta delle proprie risorse economiche.

In occasione della Giornata Mondiale degli Studenti del 17 novembre, BonusFider Italia ha selezionato le migliori città universitarie italiane, analizzando 47 città e valutandole in base a quattro fattori chiave:

Prestigio universitario : basato sul ranking universitario mondiale 2024 (cwur.org), che riflette l’eccellenza accademica delle migliori 2000 universitá del mondo.

: basato sul ranking universitario mondiale 2024 (cwur.org), che riflette l’eccellenza accademica delle migliori 2000 universitá del mondo. Costo degli affitti : utilizzando i dati di Immobiliare.it, abbiamo raccolto gli affitti medi per stanze singole, fondamentali per gli studenti fuori sede.

: utilizzando i dati di Immobiliare.it, abbiamo raccolto gli affitti medi per stanze singole, fondamentali per gli studenti fuori sede. Caffè, Divertimento e svago : grazie al portale TripAdvisor, abbiamo misurato il numero di bar e discoteche presenti in ciascuna città, per comprendere le opportunità di socializzazione e intrattenimento.

: grazie al portale TripAdvisor, abbiamo misurato il numero di bar e discoteche presenti in ciascuna città, per comprendere le opportunità di socializzazione e intrattenimento. Pasti veloci ed economici: come indicatore della disponibilità di opzioni accessibili, abbiamo considerato il numero di fast food in ogni città.



Le Migliori Città Universitarie Italiane

Pos. Cittá Media punti Università (World ranking 2024) No. di bar & clubs Media affitto per stanza/posto letto (€) No. di Fast Food disponibili Punteggio finale /10 1 Catania 74.3 81 211€ 16 8.27 2 Torino 75.6 148 319€ 38 8.04 3 Genova 77.1 93 267€ 10 7.88 4 Palermo 73.5 108 226€ 13 7.56 5 Padova 79.5 71 340€ 14 7.42 6 Napoli 73.9 222 338€ 33 7.40 7 Perugia 75.2 30 212€ 9 7.11 8 Verona 74 66 314€ 19 7.08 9 Pavia 76.6 30 276€ 10 6.84 10 Parma 75.6 34 278€ 10 6.81

Secondo lo studio, Catania è la migliore città universitaria italiana con un punteggio di 8.27 su 10. L’università di Catania si piazza al 502º posto nella classifica mondiale con un punteggio di 74.3 su 100 (top 2.4%). Gli affitti nella cittá sono tra i più bassi analizzati con una media di 211 euro al mese per una stanza o posto letto. La città siciliana offre inoltre un’ampia scelta di locali per il tempo libero, tra bar e club e l’accesso a pasti veloci ed economici con ben 16 fast food disponibili.

Torino si piazza subito alle spalle con un punteggio di 8.04 su 10. Con ben due universitá nella classifica mondiale, raggiunge un punteggio medio di 75.6 su 100 (Top 2%). L’affitto medio nella città si aggira intorno ai 319 euro al mese. La capitale piemontese offre un’ampia offerta di svago, con 144 locali tra bar e discoteche e ben 38 fast food, garantendo agli studenti numerose opzioni per pasti accessibili.

Genova si classifica al terzo posto con un punteggio complessivo di 7,88 su 10. L’università di Genova occupa il 286º posto nella classifica mondiale, con un punteggio di 77,1 su 100 (Top 1.4%). Il costo medio dell’affitto per una stanza o posto letto a Genova è di circa 267 euro al mese, e l’offerta di locali per il tempo libero è ampia, con ben 93 tra bar e discoteche. Nella città ligure sono presenti inoltre 10 fast food che offrono buone alternative agli studenti.

La Campania

Napoli si classifica al sesto posto con un punteggio di 7.40 su 10. Con due università nella classifica mondiale, la città partenopea raggiunge un punteggio medio di 73.9 su 100 (Top 2.6%). Gli affitti a Napoli hanno una media di 338 euro al mese, e la città si distingue per la vasta offerta di locali, con ben 222 bar e club, oltre a 33 fast food che garantiscono agli studenti opzioni di ristoro accessibili e veloci. Le altre città campane, invece, Salerno e Caserta, occupano rispettivamente 25° e 33° posto.