“Città Libera” pronta a vigilare sulle prossime elezioni a Capaccio Paestum

L’associazione “Città Libera” di Capaccio Paestum ha annunciato di voler monitorare attentamente i programmi dei candidati alle prossime elezioni comunali, riservandosi di appoggiare quei progetti che dimostreranno un forte impegno per la legalità e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Un bilancio del passato

L’associazione ha dichiarato di aver combattuto con fermezza le politiche amministrative del passato, ritenendole dannose per il futuro di Capaccio Paestum. “Il tempo ci ha dato ragione”, ha affermato “Città Libera”, sottolineando come le proprie battaglie siano state finalizzate al bene comune e non contro singoli individui.

Obiettivi per il futuro

In vista delle prossime elezioni, l’associazione ha espresso la volontà di valutare attentamente i programmi elettorali, con un occhio di riguardo alla situazione finanziaria del comune. “Città Libera” si impegna a sostenere quei progetti che sapranno coniugare legalità e programmazione del territorio, valori imprescindibili per un futuro di progresso e sviluppo.

Un ruolo di “sentinella”

Qualora non dovesse trovare proposte in linea con i propri valori, l’associazione ha dichiarato che continuerà a svolgere il proprio ruolo di “sentinella”, vigilando sull’operato delle future amministrazioni e combattendo quelle scelte che potrebbero danneggiare il territorio e la comunità.