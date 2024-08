Ciro De Cesare, Ebolitana: “Ci sono tutti i presupposti per fare bene” | VIDEO

Ciro De Cesare domenica è stato annunciato come il nuovo allenatore dell’Ebolitana, squadra ai nastri di partenza del girone B d’Eccellenza. Il mister prende il posto di Angelo Quaglia, in sella alla compagine eburina fino alla separazione consensuale dello scorso sabato. Il tecnico salernitano si lega ufficialmente cosi allo storico club nato nel 1925. Esordio ufficiale per l’undici che gioca le proprie gare interne allo stadio “Dirceau” sabato 24 in Coppa Italia contro il Salernum Baronissi, per replicare poi una settimana dopo con il Buccino Volcei. Queste le parole sul percorso appena intrapreso che ha rilasciato il ‘toro di Mariconda‘, ex allenatore di Agropoli e Calpazio tra le altre, alla nostra redazione:

Le parole di Ciro De Cesare

“Ho accettato perché qui ci sono ambizioni forti sicuramente come le mie. Sono felice di questa nuova avventura, ringrazio la Società che ha creduto in me, dandomi questa opportunità che reputo importante”.



“Sono arrivato in una piazza reduce da una promozione, che ha ambizioni e voglia di fare. Ci sono tutti i presupposti per non deludere le aspettative. Siamo solo all’inizio, l’idea di partenza dal punto di vista tattico è di schierarci con un 4-3-3. Capiremo in questi giorni, ovviamente, se ci sarà da fare qualche intervento sul mercato o se la rosa può considerarsi già apposto cosi”.

“Il girone B d’Eccellenza, che con gli anni ho imparato a conoscere, è pieno di squadre che puntano alla zona alta ed altre che hanno giovani di valore. Il campionato non sarà semplice, spero che l’Ebolitana sappia farsi trovare pronta”.



“La Coppa Italia servirà, come di consueto, per fare le prove generali in vista del campionato. Non c’è tantissimo tempo, spero di arrivarci con le idee più chiare rispetto ad oggi. Saranno test allenanti per provare uomini e schemi contro due formazioni di pari categoria”.



“La tifoseria è calorosa, passionale e con entusiasmo. Inutile nascondere che mi aspetto un bell’ impatto. Dico loro che daremo il massimo ogni giorno”.