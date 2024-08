Ciro De Cesare al lavoro con l’Ebolitana in vista dell’esordio stagionale

Ripartirà da Ciro De Cesare l’Ebolitana Calcio 1925. Il club eburino, infatti, ha annunciato nella giornata di ieri il nome del nuovo tecnico che rileverà in panchina Angelo Quaglia, con il quale le strade si erano divise ufficialmente sabato.

L’Ebolitana riparte da Ciro De Cesare

Sarà, quindi, l’ex trainer di Castel San Giorgio, Calpazio ed Agropoli, tra le altre, ad iniziare la stagione 2024/2025 sulla panchina del club che gioca le sue gare interne allo stadio “Dirceu”.

Il salernitano cinquantatreenne, volto noto per il suo passato da attaccante in particolare con la Salernitana ma anche con Chievo, Siena e Frosinone, proverà a tenere nelle zone alte del girone B d’Eccellenza la realtà biancazzurra.

La prima stagionale in Coppa Italia tra poco più di 10 giorni

Il nuovo tecnico, come fatto trapelare dallo stesso club in una nota ufficiale, sarà chiamato a valorizzare i giovani talenti del settore giovanile, applicando un gioco offensivo e spettacolare provando a costruire, inoltre, un’atmosfera di fiducia e determinazione all’interno della squadra e con la tifoseria.

Pochi i giorni a disposizione per il nuovo coach ebolitano prima dell’esordio stagionale fissato per sabato 24 in Coppa Italia con il Salernum Baronissi, match al quale seguirà la seconda sfida di Coppa in programma una settimana dopo contro il Buccino Volcei.

Le prime parole del “Toro di Mariconda”

Nelle prime parole annunciate sul nuovo corso dal “Toro di Mariconda” trapela tutto l’entusiasmo che contraddistingue da anni Ciro De Cesare che ha dichiarato: “Sono onorato di far parte di questa storica realtà, l’Ebolitana Calcio 1925. Ringrazio la Società che mi ha fortemente voluto, e lavorerò instancabilmente per plasmare una squadra competitiva ed orgogliosa di indossare la maglia di questa Città”.

Dopo aver formato una squadra importante con tanti calciatori di livello nella categoria ci sarà da capire, nelle prossime settimane, dopo i primi responsi del campo se l’Ebolitana tornerà sul mercato per puntellare la sua rosa modellandola sulle idee di gioco del nuovo allenatore.