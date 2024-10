“Cinque podi su cinque… e che podi!”. La Danza e Ginnastica Kodokan brilla al Campionato Individuale Silver LD di Ritmica

Il fine settimana appena trascorso è stato un vero e proprio trionfo per l’Associazione Danza e Ginnastica Kodokan, che ha partecipato al Campionato Individuale Silver LD di Ritmica, organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia al PalaVeliero di San Giorgio a Cremano. Con cinque ginnaste in gara, l’Associazione ha portato a casa un bottino di ben due titoli regionali e tre medaglie d’argento, dimostrando un’eccezionale preparazione e talento.

I successi delle atlete valdianesi

Il primo titolo è andato alla talentuosa Greta Pellegrino, che nella categoria A2 ha conquistato il primo posto non solo nella classifica assoluta ma anche per punteggio a corpo libero e a palla. Greta ha brillato in particolar modo al corpo libero, totalizzando un punteggio impressionante di 12,800: il migliore della giornata nella sua categoria.

Il secondo titolo regionale è stato meritatamente vinto da Maribel D’Alessandro, che ha chiuso il suo percorso al primo posto assoluto, oltre a conseguire il primo posto per punteggio al corpo libero e a palla. Anche Maribel ha dimostrato una performance di alto livello, chiudendo il corpo libero con un punteggio di 12,650, confermandosi tra le migliori della sua categoria.

A un passo dal gradino più alto del podio, ma con un’ottima performance, Myriam Torre ha conquistato l’argento nella classifica assoluta, guadagnando anche il primo posto nei punteggi per il corpo libero e la fune. Merita di essere sottolineato il suo eccellente punteggio di 13,050 al corpo libero, che le ha permesso di dimostrare il suo indiscutibile talento.

Anche Ludovica Lagreca, nella categoria J1, ha ottimamente rappresentato la Danza e Ginnastica Kodokan. Con un punteggio di pochi decimi di punto dall’oro, si è aggiudicata la seconda posizione assoluta, nonché il primo posto per la fune e il cerchio, ottenendo un punteggio di 12,475 al cerchio, il migliore della giornata nella sua categoria.

Non da meno è stata Valentina Marino, che ha chiuso il suo percorso al secondo posto nella classifica assoluta, conquistando l’argento e il secondo posto a palla, e posizionandosi quarta al corpo libero, mostrando così un’ottima versatilità e un alto livello di competenza.

L’Associazione Danza e Ginnastica Kodokan non può che esprimere grande soddisfazione per i risultati ottenuti e per l’impegno mostrato da tutte le ginnaste. Ora, l’attenzione si sposta verso le prossime sfide, con il grande appuntamento fissato per inizio dicembre a Rimini, dove si svolgeranno le Finali Nazionali.