Danza e Ginnastica Kodokan: ancora successi per le ginnaste valdianesi Vincenza Marmo e Sara Barone

Ancora successi per le ginnaste della Danza e Ginnastica Kodokan. Sono, infatti, ben due due i titoli regionali federali conquistati e quattro i pass staccati per la fase Interregionale. La scorsa domenica, al al Palafusco di Angri si è svolta la seconda prova del Campionato Gold di Specialit. Vincenza Marmo ha conquistato meritatamente due titoli che l’hanno decretata Campionessa Regionale al nastro e al Cerchio, dopo aver ottenuto due argenti nella classifica della giornata e due ori alla prima prova.

Successi e medaglie per le ginnaste

Sara Trotta dopo i due argenti della giornata e un bronzo della prima prova, ha conquistato due bellissimi terzi posti, uno alla palla e l’altro al nastro. Entrambe le giovani atlete si sono qualificate per la fase successiva ZT Sud Italia, in programma fra tre settimane in Toscana.

Marianna Buono della società G.R. Pontecagnano tesserata per quest’anno con la società valdianese ha sfiorato la qualificazione, nonostante i due bronzi delle classifiche provvisorie è finita, purtroppo, ai piedi del podio nella classifica generale. “I sacrifici e il costante e duro lavoro ripagano sempre nella vita”. Questo il motto delle Kodokine.