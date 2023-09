Cinema e teatri più sostenibili: ok per il “De Berardinis” e il “Parco della musica” di Vallo della Lucania

Continuano gli interventi dell’amministrazione comunale di Vallo della Lucania sull’ edificio che rappresenta il luogo di riferimento di arte e cultura per la comunità vallese.

Si tratta di Interventi di efficientamento energetico sul Teatro Auditorium “Leo De Berardinis” e del “Parco della Musica”, il quale è stato oggetto di un esame tecnico-economico per valutare la fattibilità del progetto di rinnovamento.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Sansone, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico del Teatro Auditorium “Leo De Berardinis” e del “Parco della Musica” di importo complessivo pari a euro 70.000,00.

Si è deliberato, altresì, di autorizzare il Responsabile dei Lavori Pubblici a procedere all’affidamento e successiva esecuzione dei lavori.

Il PNRR, sotto forma di efficientamento, fa ingresso a teatro

La sostenibilità fa il suo ingresso a teatro, e non sotto forma di plot e spettacoli, ma dal punto di vista strutturale. L’arte teatrale è infatti un’impresa energivora anche a causa degli edifici in cui si va in scena, piuttosto datati.

La transizione energetica, quindi, non può e non deve prescindere dal settore artistico, che oggi mira diventare più green dal punto di vista dei consumi energetici e non solo. La parola chiave, in questo caso, è efficientamento.

Precedenti finanziamenti sullo stesso stabile

Il comune di Vallo della Lucania aveva già sfruttato, per il Teatro Auditorium “Leo De Berardinis” e il “Parco della Musica”, un importo complessivo pari a € 1.000.000,00 (di cui € 626.000,00 per lavori e € 374.000,00 di somme a disposizione) rientrante nell’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per servizi e infrastrutture sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, nel limite di una dotazione finanziaria di 100milioni di euro e per 400 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.