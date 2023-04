Cilento Tastes, l’evento enogastronomico che vedrà in scena gli artigiani del Cilento con le loro tradizioni

Presentato ufficialmente Cilento Tastes. La manifestazione si svolgerà dal 22 al 25 Aprile 2023 dalle ore 18.00 alle 22.00 a Paestum presso NEXT “Nuova Esposizione Ex Tabacchificio” per promuovere non solo le eccellenze agroalimentari legate al territorio ma far conoscere gli antichi mestieri, gli usi e i costumi locali dei borghi cilentani.

L’evento

Cilento Tastes nasce in collaborazione con “Terra Cilenti” con l’obiettivo di esaltare la cultura della gastronomia Cilentana insieme alla partecipazione attiva di aziende e ristoratori che faranno degustare i sapori autentici della dieta mediterranea ai loro ospiti.

Per quattro giorni cento artigiani faranno parte della selezione “CentoPerCento” ed entreranno a contatto con visitatori per permettere una conoscenza più approfondita del territorio e delle sue peculiarità, dare visibilità ai piccoli produttori e stimolare il flusso turistico.

Il programma

Il programma prevede laboratori della cultura mediterranea e cooking show, ci saranno spazi dedicati ai bambini i quali si improvviseranno ristoratori per un giorno e tante altre attività che coinvolgeranno produttori, giornalisti e blogger.

Al termine sarà attività una piattaforma di e-commerce con la possibilità di acquistare i prodotti degustati.