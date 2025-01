Cilento: scuola e Comuni insieme per la “Giornata della Memoria”

Il comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, il comune di Roscigno, guidato dal sindaco Pino Palmieri e il comune di Monteforte Cilento, guidato dal sindaco Bernardo Mottola, insieme ai docenti e agli studenti dell’Istituto d’Istruzione Omnicomprensivo Parmenide di Roccadaspide diretto da Rita Brenca, prenderanno parte alla “Giornata della Memoria”.

Gli appuntamenti

“Tracce di Memoria: la Shoah e le generazioni future” questo il titolo dell’incontro che si terrà il 27 gennaio, a partire dalle ore 9:00, presso l’Aula Consiliare di Roccadaspide. L’evento, che prevede momenti di formazione anche attraverso la proiezione di materiale audiovisivo sulla Shoah e momenti di dibattito e confronto, è stato curato dalla Scuola di I Grado di Roccadaspide.

L’obiettivo: mantenere viva la memoria

L’obiettivo è quello di fornire alle nuove generazioni gli strumenti utili a ricordare il passato per tenere viva la Memoria ed evitare che l’orrore degli eventi più tragici che hanno segnato il ‘900, come la deportazione di tante persone nei campi di concentramento nazisti in cui trovarono la morte sei milioni di ebrei, non avvengano mai più.