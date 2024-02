Cilento: Comune punta a realizzare un’infrastruttura per il monitoraggio degli incendi boschivi

Il Comune di Laureana Cilento, guidato dal sindaco Angelo Serra, intende procedere alla redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di una infrastruttura per il monitoraggio e la prevenzione degli incendi boschivi al fine di rendere ancora più efficiente la gestione delle emergenze.

Le risorse

L’Ente ha aderito all’Avviso pubblico per il programma “Siti naturali Unesco per il clima 2023” indetto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; l’Avviso istituisce il Programma “Siti naturali UNESCO per il Clima 2023” che finanzia, in base alle finalità espresse dalla legge, interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici a favore dei comuni ricadenti, in tutto o in parte nei siti UNESCO d’interesse naturalistico.

Sono beneficiari del Programma per l’anno 2023 i comuni ricadenti nei perimetri delle Riserve della Biosfera del Programma Man and the Biosphere (MAB) UNESCO e nei perimetri dei Parchi nazionali per i siti Elementi italiani del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO, tra i quali è compreso il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni; il PNCVDA è stato individuato quale beneficiario di € 3.018.762,00. La proposta progettuale di Laureana è stata approvata e finanziata per un importo complessivo di 80 mila euro.

Gli interventi finanziabili

Ogni proposta progettuale finanziabile deve essere afferente alle seguenti tipologie di intervento: adattamento ai cambiamenti climatici; efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dei comuni rientranti nei siti UNESCO o nei Parchi nazionali; realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile; gestione forestale sostenibile; innovazione tecnologica per il supporto alla prevenzione e al governo degli incendi boschivi.

Per i Comuni rientranti nel Perimetro del Parco l’importo massimo di progetto ammesso è di € 80.000,00 mentre per quelli rientranti nelle aree contigue l’ importo massimo di progetto ammesso è di € 40.000,00. Nel caso di proposta progettuale congiunta, l’importo complessivo è pari alla somma del finanziamento spettante per ciascun Comune associato.