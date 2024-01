Laureana Cilento: open day alla scuola dell’infanzia. Mensa e trasporto scolastico gratuito

Il 10 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 11.00 open day presso la Scuola dell’infanzia di Laureana Cilento, organizzato dall’istituto comprensivo Agropoli San Marco.

L’iniziativa

I genitori e i bambini avranno la possibilità di visitare il nuovo istituto dotato di nuovi arredi, tanti servizi (laboratori e d attività didattiche socioeducative) di una palestra attrezzata, aule multimediali e accessibilità ai disabili. E’ già attiva la Scuola dell’infanzia.

I servizi

L’Amministrazione Comunale ha scelto di garantire agli iscritti il servizio di trasporto scolastico e la mensa gratuita. Un modo per favorire le iscrizioni come già avvenuto lo scorso anno. Un modo per evitare il rischio di soppressione dell’istituto.