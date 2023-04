Cilento: pubblicato il bando per il reclutamento dei volontari di Protezione Civile

Il comune di Montecorice, nei giorni scorsi, ha pubblicato il bando per il reclutamento di volontari da inserire nel gruppo di Protezione Civile.



Un modo per dare un contributo alle attività di prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze sul territorio.

Il volontariato: ecco tutti i dettagli

L’attività di volontariato è quella di previsione, prevenzione, monitoraggio e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che determinano situazioni di grave e diffuso pericolo. Inoltre, i volontari dovranno svolgere attività di simulazioni di interventi in emergenza, e attività di educazione scolastica e campagne informative sui Rischi e sulle corrette pratiche comportamentali auto protettive.

L’attività di Protezione Civile svolta dal volontario comunale, sia in emergenza sia in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità.

I candidati dovranno frequentare un corso

I candidati selezionati dovranno frequentare e superare un corso di formazione e di addestramento organizzato dall’Ente.

Il corso di formazione si pone l’obiettivo di fornire le prime nozioni di Protezione Civile, far conoscere la normativa di settore in relazione ai compiti ed agli obblighi del volontario, conoscere ed utilizzare mezzi tecnici antincendio, utilizzare correttamente le comunicazioni radio, conoscere ed utilizzare strumenti informatici e le attrezzature in dotazione.

I candidati, dopo il superamento del corso, vengono ammessi al Gruppo di Protezione Civile partecipano alle attività dello stesso per un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Come presentare la domanda

Tutti gli interessati possono inviare la domanda, presente sul sito istituzionale del comune entro il 19 maggio.

La domanda deve essere inviata a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata oppure consegnarla a mano presso l’ufficio protocollo del comune di Montecorice. Bisogna allegare la fotocopia del documento di identità, due fotografie formato tessera e il certificato medico attestante la sana e robusta costituzione.