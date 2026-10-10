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Cilento Outlet, inaugurata “La Casa delle Zucche”: ecco date, orari ed eventi in programma

Inaugurata al Cilento Outlet la “Casa delle Zucche”. Fino a Halloween laboratori, weekend a tema e Gran Galà in maschera. Ingresso libero con prenotazione

Di:
Raffaella Giaccio
Cilento Outlet, inaugurata “La Casa delle Zucche”: ecco date, orari ed eventi in programma

È stata inaugurata questa mattina, al Cilento Outlet di Eboli, “La Casa delle Zucche”, un’iniziativa dedicata all’autunno e pensata per coinvolgere grandi e piccini in un’atmosfera ricca di colori, scenografie e suggestioni di stagione.

L’evento animerà il centro commerciale per tre fine settimana consecutivi – il 10 e 11, il 17 e 18 e il 24 e 25 ottobre – proponendo attività creative e momenti di svago da vivere con tutta la famiglia.

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Orari di apertura ed appuntamento speciale per Halloween

Gli spazi dedicati all’iniziativa, allestiti presso l’Unità 72 del complesso commerciale, saranno accessibili al pubblico nelle fasce orarie dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00. Il programma culminerà in un appuntamento speciale interamente dedicato a Halloween: il 31 ottobre, dalle 17:00 alle 19:00, si terrà infatti il Gran Galà in maschera, con sfilata e premiazione finale.

Modalità di ingresso e prenotazioni su Eventbrite

L’iniziativa offre un’opportunità per trascorrere del tempo in famiglia e vivere la magia dell’autunno in un contesto festoso e coinvolgente.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, con prenotazione obbligatoria da effettuare attraverso la piattaforma Eventbrite. Per riservare il proprio posto è possibile consultare il link ufficiale: (clicca qui). Il Cilento Outlet si prepara così a trasformarsi in un villaggio autunnale dove zucche, travestimenti e intrattenimento accompagneranno i visitatori di tutte le età fino alla festa di Halloween.

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