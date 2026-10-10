Cilento Outlet, inaugurata “La Casa delle Zucche”: ecco date, orari ed eventi in programma

È stata inaugurata questa mattina, al Cilento Outlet di Eboli, “La Casa delle Zucche”, un’iniziativa dedicata all’autunno e pensata per coinvolgere grandi e piccini in un’atmosfera ricca di colori, scenografie e suggestioni di stagione.

L’evento animerà il centro commerciale per tre fine settimana consecutivi – il 10 e 11, il 17 e 18 e il 24 e 25 ottobre – proponendo attività creative e momenti di svago da vivere con tutta la famiglia.

Orari di apertura ed appuntamento speciale per Halloween

Gli spazi dedicati all’iniziativa, allestiti presso l’Unità 72 del complesso commerciale, saranno accessibili al pubblico nelle fasce orarie dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00. Il programma culminerà in un appuntamento speciale interamente dedicato a Halloween: il 31 ottobre, dalle 17:00 alle 19:00, si terrà infatti il Gran Galà in maschera, con sfilata e premiazione finale.

Modalità di ingresso e prenotazioni su Eventbrite

L’iniziativa offre un’opportunità per trascorrere del tempo in famiglia e vivere la magia dell’autunno in un contesto festoso e coinvolgente.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, con prenotazione obbligatoria da effettuare attraverso la piattaforma Eventbrite. Per riservare il proprio posto è possibile consultare il link ufficiale: (clicca qui). Il Cilento Outlet si prepara così a trasformarsi in un villaggio autunnale dove zucche, travestimenti e intrattenimento accompagneranno i visitatori di tutte le età fino alla festa di Halloween.