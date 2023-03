Cilento: ok alla sistemazione e all’ampliamento dell’acquedotto

Il Comune di Casaletto Spartano approva il progetto definitivo dell’intervento denominato “Sistemazione ed ampliamento dell’acquedotto Sisamo – Pantanelle”.

Il progetto

Il progetto è stato redatto dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, Francesco Rescigno, per un importo complessivo di 165 mila euro, di cui circa 130 mila euro il totale dei lavori compreso oneri di sicurezza e circa 35 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione.

I lavori di sistemazione ed ampliamento dell’acquedotto saranno coperti economicamente attraverso l’individuazione di contributi regionali o statali reperibili per mezzo di bandi ed avvisi pubblici di finanziamento e con fondi da individuare a valere sulle risorse di bilancio.

Le motivazioni

Presso la contrada Sisamo è presente un’infrastruttura acquedottistica, realizzata dalla Comunità Montana del Bussento, Lambro e Mingardo, che fornisce il servizio idrico alle famiglie residenti, la cui gestione viene effettuata in parte dal Comune ed in parte da Consac Gestioni Idriche spa, mentre, alcuni costi, ricadono sui privati cittadini. Mentre nella contrada Pantarelle, in un’area del tutto sprovvista di infrastrutture acquedottistiche, risiedono alcune famiglie che da anni affrontano innumerevoli difficoltà e disagi correlati proprio all’assenza di condutture idriche.

Per questo dopo la segnalazione di alcuni cittadini, è stato deciso di intervenite per le problematiche di gestione dell’acquedotto comunale e per la realizzazione di un nuovo tratto di acquedotto.

Le finalità del progetto

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Concetta Amato, punta a realizzare adeguati servizi che favoriscano l’accrescimento della qualità di vita delle persone nei territori marginali. In particolare, gli interventi previsti sono indispensabili per garantire un adeguato funzionamento del servizio idrico e per garantire idonee condizioni igieniche per coloro che risiedono nelle contrade interessate.