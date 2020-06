Lustra: ok alla realizzazione di reti fognanti e acquedotto comunale

Il Comune di Lustra approva il progetto definitivo per lavori di realizzazione alla rete fognaria e all’acquedotto comunale. Nello specifico l’obiettivo è realizzare reti fognanti presso la località San Francesco e frazioni Ponti Rossi, un nuovo acquedotto alla frazione Selva e infine una vasca di sconnessione alla località Sant’Antonio.

Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Francesco Lucibello per un importo totale di 900 mila euro, di cui 730 mila euro per il costo dei lavori compresi oneri per la sicurezza e 170 mila euro per il totale delle somme a disposizione dell’amministrazione.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Castellano, intende candidare il progetto a finanziamento sui “Fondi per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Piano della depurazione servizio integrato”.