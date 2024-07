Cilento, nuovo allarme furti: «Viaggiano su una Bmw Nera»

Torna prepotente l’allarme furti nel Cilento. Diverse le segnalazioni di colpi andati a segno o solo tentati. Gli ultimi casi a Capaccio Paestum. «In via Cafasso siamo ormai a 10 notti di assalti alle nostre case», denuncia Vincenzo Sica, ex amministratore della città dei templi.

Preoccupazione a Capaccio Paestum

«Ogni notte siamo vittime di assalti e tentativi di scasso da parte di individui che viaggiano in Bmw Nera». Stando a quanto segnalato i malviventi scruterebbero le varie abitazioni procedendo per numero civico progressivo.

I colpi avverrebbero tra le 4 e le 5. Un ladro armato di piede di porco è stato avvistato in strada la scarsa notte. Scoperto dai residenti è stato messi in fuga. Capaccio Paestum non è l’unica località dove si sono segnalati episodi del genere.

Furti: colpo a Casal Velino

Lo scorso weekend un colpo è andato a segno a Casal Velino, in Corso Europa. I ladri sono riusciti ad accedere in un villino portando via denaro e preziosi. Probabile che abbiano prima addormentato i proprietari che si trovavano all’interno. Su questi episodi indagano i carabinieri.