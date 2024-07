Ancora furti a Polla: svuotati i serbatoi di gasolio di alcuni mezzi pesanti

Continua l’ondata di furti a Polla. Questa volta, come già accaduto in passato, i ladri hanno rubato del gasolio da diversi veicoli. Sono almeno due gli episodi accertati. Sebbene il danno sia stato minimo, è stata sporta denuncia presso i Carabinieri della stazione di Polla. Un altro furto simile si è verificato in un parcheggio di un ristorante, dove erano parcheggiati diversi mezzi pesanti. Ancora una volta, il bersaglio è stato il gasolio.

Nelle scorse settimane, si erano verificati episodi analoghi sempre a Polla e in dinanzi diverse abitazioni, ricordiamo, si erano registrati furti di anfore, pietre antiche e altri oggetti in rame. Sono in corso le indagini per cercare di risalire ai responsabili. E sembra ci siano anche dei sospetti su alcune persone.

Anche la Polizia locale guidata dal Comandante Santoro sta portando avanti tutti gli accertamenti del caso, con la visione anche delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona.