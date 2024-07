Carabinieri di Sapri intensificano i controlli estivi: sanzioni e patenti ritirate. Fermati due 30enni in possesso di droga

Notte di controlli da parte degli uomini dell’Arma della Compagnia di Sapri nei comuni di Camerota e Centola al fine di contrastare l’illegalità diffusa. Impegnate nell’operazione, che si è tenuta per l’intera nottata, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile nonché i Carabinieri delle Stazioni di Sapri, Sanza, San Giovanni a Piro e Marina di Camerota.

L’operazione

Un’operazione che ha portato al controllo di 93 veicoli e 133 persone. Nello specifico sono state cinque le carte di circolazione ritirare dai militari e due invece le parenti di guida. Inoltre le forze dell’ordine impegnate nel servizio hanno elevato 10 sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, 2 a causa della mancata revisione del mezzo mentre sono stati sei i conducenti di ciclomotore multati perché sprovvisti del casco protettivo e 1 in quanto procedeva nonostante il divieto del semaforo.

Fermati due 30enni

Inoltre i militari hanno deferito alle autorità competenti due 30enni, provenienti dal Nord Italia e in vacanza nel Cilento, perché scoperti in possesso di sostanze stupefacenti e segnalato all’organo prefettizio 3 persone in possesso di sostanze stupefacenti: nel complesso O,25 grammi di eroina e 2,70 di marijuana.

Un giovane infine è stato deferito in quanto si trovava alla guida sotto l’effetto di alcool.