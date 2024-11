Cilento nella morsa dei ladri: diversi colpi a Castel San Lorenzo, ladro ripreso dalle telecamere ad Albanella

Non si placa l’ondata di furti nel Cilento, solo tra ieri e l’altro ieri sono finite nel mirino dei ladri diverse abitazioni di Castel San Lorenzo, Capaccio Paestum e Albanella.

L’ondata di furti

A Castel San Lorenzo i ladri hanno agito ieri mattina e sono riusciti a portare via, tra le altre cose, un pc da un’abitazione di località Farneta: “Sono stati rubati uno zaino ed un computer di proprietà di mio fratello, Francesco Peduto.

Per cortesia, restituite il computer, Lasciate il pc dove l’avete trovato, ci sono dati importantissimi per il lavoro, tenetevi il resto, ma il PC restituitelo. Ci sono anni di lavoro che non possono assolutamente essere persi per questa ragione”. Questo l’appello disperato diffuso della cittadina Tiziana Peduto, che ha offerto anche una ricompensa per chi restituisce il PC.

I residenti continuano a chiedere maggiori controlli alle forze dell’ordine.

Sempre a Castel San Lorenzo, nelle ultime ore, i ladri sono riusciti ad entrare anche all’interno di altre tre abitazioni site in località Galloppole e un tentativo di furto è stato scoperto a poca distanza dal centro dove, una famiglia, avrebbe trovato il portone di casa forzato.

Albanella: ladro ripreso dalle telecamere

Virali sono diventate, inoltre, le immagini, riprese poche ore fa, dalle telecamere di videosorveglianza privata di una villetta di Albanella. Dai filmati si vede chiaramente un uomo incappucciato, arrampicarsi dal muretto della casa nel tentativo di scavalcarlo per penetrare all’interno, mentre un altro uomo, posizionatosi nel terreno adiacente, fa da palo.

I malviventi non hanno risparmiato nemmeno Capaccio Paestum dove, due notti fa, un ristoratore del posto si è ritrovato faccia a faccia con i ladri entrati nella sua abitazione di Viale della Repubblica, nel centro cittadino.

Il proprietario dell’appartamento è stato malmenato dai tre uomini incappucciati. A quanto pare i tre erano anche armati e sono riusciti a portare via oggetti di valore e contanti.

Troppi i furti, tanta la paura dei cittadini che temono persino di uscire per andare a lavoro visto che i ladri stanno agendo anche in pieno giorno e in zone centralissime.