Cilento, l’estate continua con le sagre e gli eventi settembrini: ecco gli appuntamenti da non perdere

In Cilento l’estate continua all’insegna del buon cibo e delle tradizioni popolari. Durante il mese di settembre e ottobre, infatti, il Cilento si anima con una serie di sagre e feste dedicate ai piatti tipici della tradizione locale.

Questi eventi rappresentano un appuntamento imperdibile per i turisti, ma attesi con entusiasmo anche dai residenti. Per molte comunità, infatti, le sagre sono l’occasione ideale per vedere i centri storici e i borghi affollati di visitatori, riportando così vitalità e movimento in luoghi che, durante l’anno, vivono spesso con un ritmo più tranquillo.

Le sagre e gli eventi in programma nel Cilento

Letto in piazza 10 settembre ospite Nicola Gratteri Palinuro

Equinozio d’autunno concerto Elio e le Storie Tese questa sera, sabato 8 settembre, a Scario

Fiera della Frecagnola fino a questa sera, sabato 8 settembre Cannalonga

Notte Blu on the Beach 13 settembre Lungomare San Marco Agropoli

Sagra del pesce in programma fino a questa sera, sabato 8 settembre, Pioppi

Pesce in festa 13-15 settembre Casal Velino Porto, Gastronomia mediterranea, Storie di mare, Folklore

Sagra del fungo porcino 27-29 settembre Castelcivita (domenica aperti a pranzo) venerdì 27 settembre previsto il concerto di Franco Ricciardi

Festa della vendemmia 5 ottobre Massa di Vallo della Lucania

Oktoberfest 9-14 ottobre Beermania, Agropoli