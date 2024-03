Cilento, le principali strade sono pronte per Pasqua. Riaperta la Cilentana presto al via nuovi cantieri

Il tratto di Cilentana tra Futani e Cuccaro Vetere, chiuso lo scorso 27 dicembre per problemi strutturali al viadotto Acquarulo, è stato riaperto al traffico veicolare nella mattinata di ieri. La riapertura è avvenuta alla presenza del Sottosegretario di Stato al MIT Tullio Ferrante, dell’onorevole Attilio Pierro e del responsabile Anas Campania Nicola Montesano. Una buona notizia per un Cilento pronto ad accogliere i vacanzieri per l’imminente weekend Pasquale, preludio della stagione estiva.

L’importanza della riapertura dell’arteria

La strada rappresenta uno degli assi viari più importanti del territorio, la cui chiusura ha causato nei mesi scorsi non poche difficoltà a tutti coloro che giornalmente la percorrono. E non solo.

La sua mancata riapertura avrebbe comportato un danno economico sostanziale per un territorio a vocazione turistica. Un pericolo che è stato definitivamente scongiurato.

Nella mattinata di ieri infatti il tratto di strada, interessato per tre mesi dai lavori, è stato definitivamente riaperto al traffico veicolare. Un impegno portato avanti senza sosta da Anas Campania e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per far sì che la Cilentana potesse essere del tutto fruibile in vista delle festività Pasquali.

Tra qualche giorno, però, verrà imposto il senso unico alternato per garantire il completamento degli interventi programmati.

Le altre opere

Ma presto in Cilento apriranno anche nuovi cantieri.

È notizia di mercoledì che è stato ripristinato il doppio senso di circolazione anche nei pressi dello svincolo di Roccagloriosa dove a causa si un avvallamento del manto stradale era staro disposto il senso unico alternato.

Oltre alla Cilentana, a rappresentare un’altra importante arteria di collegamento è la strada del Mingardo che collega la frazione costiera di Marina di Camerota alla vicina Palinuro e restanti paesi costieri.

I diversi disagi dello scorso anno, dati dalla chiusura della strada per diversi mesi a causa di una frana in atto, sono solo un brutto ricordo. Nulla potrà impedire ai turisti di raggiungere la località turistica di Marina di Camerota.

Inoltre a partire dal prossimo 4 Aprile inizieranno i lavori del primo tratto che riguardano Cala Finocchiara, oggetto di un intervento di 3 milioni di euro, per mettere in sicurezza uno dei tratti più critici della strada.

Per quanto riguarda invece il costone roccioso, il Comune di Camerota è alle battute conclusive per la sistemazione del costone, oggetto dell’intervento dello scorso anno, per un finanziamento di circa 5 milioni di euro.