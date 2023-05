Cilento: inaugurato il nuovo Centro Sociale, una nuova risorsa per la comunità locale

Nella serata di ieri è stato inaugurato il nuovo Centro di aggregazione socio culturale di Omignano in località Pagliarole.

Un nuovo Centro socio culturale per la comunità di Omignano

Il Comune di Omignano ha ricevuto un finanziamento nel 2019 dal Consiglio dei Ministri con fondi a valere sulla legge 190 del 23/12/2013 per la Riqualificazione sociale e culturale per l’attuazione di un “Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale di aree urbane degradate”.

L’iniziativa: ecco i dettagli

L’Ente ha provveduto al recupero di uno spazio in località Pagliarole con la realizzazione di un Centro Sociale che sarà a disposizione della comunità locale per iniziative ludico ricreative, sportive, formative, educazione alimentare e ambientale, recupero della memoria sociale, inclusione sociale con particolar attenzione alla multiculturalità e tolleranza religiosa.

Presenti al taglio del nastro

Erano presenti al taglio del nastro oltre al Sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli insieme all’amministrazione comunale, il Parroco Don Luigi Maria Marone e parte della popolazione.

“Vivere in una piccola comunità – dice il sindaco Raffaele Mondelli – non deve essere un limite ma un’opportunità per questo il calendario iniziato con la Giornata dello Sport vedrà anche molto altro soprattutto nello spirito di coinvolgimento di tutte le fasce di età”.