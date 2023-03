Ad Omignano la Festa dello Sport nel nuovo Centro Sociale di Pagliarole

Il Comune di Omignano, guidato dal Sindaco Raffaele Mondelli, ha organizzato la Festa dello Sport per promuovere l’importanza dell’attività fisica e dello stile di vita sano. L’evento si svolgerà domenica 26 marzo a Pagliarole.

Il progetto

L’iniziativa fa parte di un progetto ben più ampio finanziato nel 2020 dal Consiglio dei Ministri con fondi a valere sulla legge 190 del 23/12/2013 per la Riqualificazione sociale e culturale per l’attuazione di un “Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale di aree urbane degradate”.

Omignano ha provveduto al recupero di uno spazio in località Pagliarole con la realizzazione di un Centro Sociale messo a disposizione della comunità locale per iniziative ludico ricreative, sportive, formative, di educazione alimentare e ambientale, per il recupero della memoria sociale, inclusione sociale. Le attività avranno particolare attenzione alla multiculturalità e tolleranza religiosa.

La festa dello sport

Con la Festa dello Sport, l’Amministrazione punta ad aprire un denso calendario di attività che animeranno in primis la località Pagliarole ma in generale tutti i borghi che costituiscono il Comune di Omignano.

Le esibizioni sportive che avranno inizio alle ore 9 e andranno avanti fino a tarda sera saranno il fulcro dell’evento, con atleti locali che mostreranno le loro abilità in una varietà di sport, dai giochi di squadra come il calcio e la pallavolo allo yoga, ginnastica e danza e taekwondo.

“Mentre i partecipanti si divertono con le attività sportive – ricorda l’assessore allo Sport Leonardo Vaccaro – potranno anche godere di una vasta selezione di cibo e bevande presso gli stand gastronomici. Ci saranno panini fritti, dolci e altre prelibatezze che saranno preparate con cura dai membri dell’associazione pagliarolese.”

L’evento è un’occasione per rafforzare la comunità e promuovere l’importanza dell’attività fisica. Secondo il sindaco Mondelli, “vivere in una piccola comunità non deve essere un limite ma un’opportunità” per questo il calendario inizia con lo sport ma vedrà anche molto altro, soprattutto nello spirito di coinvolgimento di tutte le fasce di età.