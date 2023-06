Cilento: gli studenti omaggiano i bambini per i 209 anni dell’Arma

In occasione del “compleanno” dell’Arma dei Carabinieri, tradizionalmente fatto coincidere non con la data di nascita dell’Istituzione (il 13 luglio), ma con la concessione della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera di Guerra, i militari della Stazione di Gioi hanno ricevuto, dai bambini della Scuola Primaria di Orria, la favola illustrata: “Il Carabiniere e la Talpa”.

Gli omaggio degli alunni cilentani ai carabinieri

Gli alunni hanno illustrato il testo della fiaba scritta da Massimo Sica. Dopo averla declamata a più voci, hanno fatto dono di un quadro, una sorta di fumetto, al luogotenente Francesco Feo, Comandante della Stazione CC di Gioi la cui forza organica è composta dal Brigadiere Gennaro Pisciottano, dall’Appuntato Scelto (QS) Antonino Gendusa, dall’Appuntato Scelto Fabio Longobardi e dal Carabiniere Roberto Tatta.

I bambini hanno voluto omaggiare i 209 anni dell’Arma con una favola ispirata alla ragionevolezza, alla solidarietà, all’amicizia, alla comprensione, all’inclusione ed all’empatia.

In sintesi, a tutte quelle connotazioni riconosciute ai Carabinieri in oltre due secoli di storia, in virtù delle quali, i militari dell’Arma sono considerati un presidio di legalità “Tra la gente e per la gente”.

Una vicinanza ai cittadini non venuta mai meno, neppure negli anni più bui della storia italiana contemporanea.

Senza alcuna retorica di circostanza, i Carabinieri occupano, da sempre, un posto privilegiato nell’immaginario e nella considerazione degli Italiani.

La favola

La favola: “Il Carabiniere e la Talpa”, liberamente ispirata alla vicenda esistenziale dell’Appuntato Scelto (QS) Antonino Gendusa, è compresa nella raccolta “I Colori delle Emozioni” (Fiabe, favole e Novelle ambientate nel Cilento).

Una pubblicazione nata dalla collaborazione tra il Comune di Orria e l’Istituto Comprensivo Statale di Gioi, il cui D.S. è Bruno BONFRISCO.

“I colori delle emozioni”: Una raccolta di fiabe, favole e novelle, inedite ed ambientate nel Cilento, alcune delle quali tratte dalla tradizione popolare scritte da Massimo Sica ed illustrate direttamente dai bambini della Scuola Primaria di Orria e della 3°A della Scuola Primaria “Aldo Moro” di Vallo della Lucania.

La pubblicazione si è avvalsa della collaborazione del fumettista Felice Montoro, della dott.ssa Rosamaria Nicoletti e delle insegnanti Anna Rita Caputo e Carla Gabriele.

Copie della raccolta, corredate da una lettera di presentazione a firma di Agostino Astore, Sindaco di Orria, sono state inviate ad una trentina di reparti di Pediatria di Ospedali in tutta Italia ed a diverse Scuole dell’Infanzia.