Cilento: furto nella residenza del presidente di Federpetroli-Italia. Il racconto

Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli-Italia, è diventato vittima di un furto durante la notte tra Venerdì e Sabato scorsi nel Parco Santa Lucia a Santa Marina, comune del Golfo di Policastro. Nonostante sia originario del Cilento, Marsiglia vive a Padova da diversi anni, ma conserva un forte legame con la sua terra d’origine, dove ama trascorrere le sue vacanze e momenti di relax. Purtroppo, durante il suo ultimo weekend a Policastro Bussentino, il presidente di Federpetroli Italia è stato coinvolto in uno spiacevole episodio.

Il racconto del presidente Marsiglia

Il presidente Marsiglia ha raccontato l’accaduto durante la notte incriminata. “Di solito trascorro parte delle mie vacanze nella mia casa a Santa Lucia, a Policastro Bussentino. E venerdì notte dei ladri sono entrati in casa e hanno rubato alcuni oggetti personali: la mia 24ore, una borsa di mia moglie e le chiavi della Maserati parcheggiata all’esterno dell’abitazione, poi sono fuggiti“.

La presenza al momento del furto

Quando i ladri sono riusciti a entrare, sia il presidente che sua moglie erano in casa. “Eravamo in casa quando i ladri sono riusciti ad entrare. Siamo rientrati da Villammare intorno all’una di notte e poco dopo siamo andati nella nostra stanza da letto. Intorno alle 3:40 ho sentito dei rumori provenire dall’esterno, ho guardato fuori dalla veranda e ho notato un uomo che scappava aggrappato a una grondaia. Ho immediatamente iniziato ad urlare per allertare i vicini. Ma i malviventi sono riusciti a fuggire. Subito dopo ho contattato i Carabinieri della Compagnia di Sapri, che sono arrivati alla mia abitazione pochi minuti dopo, e ho spiegato loro cosa era accaduto. Le indagini sono state avviate“.

La paura provata

Quando gli è stato chiesto se avesse avuto paura, il presidente Marsiglia ha risposto: “A mente fredda ho pensato che i ladri sono passati davanti alla mia stanza da letto e che se fossi svegliato prima li avrei incrociati, e non so cosa sarebbe potuto accadere“.

Lo stato delle indagini

Marsiglia ha espresso il suo ringraziamento ai Carabinieri della Compagnia di Sapri e al Capitano Francesco Fedocci per essersi subito attivati per risalire agli autori del furto. Inoltre, ha menzionato i militari di Castellabate che hanno ritrovato una parte degli oggetti rubati abbandonati lungo la strada, i quali gli sono stati riconsegnati. Nonostante ciò, la Maserati resta ancora irrintracciabile, ma è stata lanciata un’allerta a livello nazionale presso la rete di carburanti per monitorare il traffico veicolare.

Marsiglia ha inoltre collaborato con le forze dell’ordine locali, ricostruendo i suoi spostamenti degli ultimi giorni e fornendo informazioni sulle persone con cui si è incontrato. Le indagini proseguono con determinazione.

Le sensazioni dopo l’episodio spiacevole

Chiesto di esprimere le sue sensazioni dopo questo spiacevole episodio, Marsiglia ha dichiarato: “Frequento il Golfo di Policastro da 32 anni e non mi è mai capitato nulla del genere. Amo profondamente questo territorio e nonostante quanto accaduto, rimane sempre uno dei miei luoghi preferiti”.