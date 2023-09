Cilento Focus: Dora e Franco dopo 70 anni incontrano la loro maestra

Sono partiti da Eredita, frazione del comune di Ogliastro Cilento, per giungere nella città di Firenze dove vive Annamaria, la maestra che nel 1953 arrivò in Cilento per insegnare nella classe di Dora e Franco. L’insegnante per 70 anni ha custodito i compiti di tutti i suoi studenti e nell’occasione della visita a Firenze li ha consegnati ai suoi due alunni.

Un’emozione unica per i due coniugi D’agosto rivivere momenti di vita vissuta insieme alla loro insegnante Annamaria. In quei tempi la parola d’ordine era vivere momenti di semplicità, con la spensieratezza delle giornate genuine che ancora oggi caratterizzano il Cilento e che si possono assaporare facendo una passeggiata nei piccoli borghi.