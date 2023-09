Cilento Focus: intervista a Carmine Di Biasi ex comandante della Polizia Municipale

Festa di pensionamento “bis” per Carmine Di Biasi, ex comandante della Polizia Municipale della città di Agropoli e per un anno anche di Castellabate.

Nel Focus Carmine racconta la sua carriera lavorativa iniziata nel 1982 nella città di Agropoli come vigile urbano e proseguita negli anni con la nomina di Comandante nel 2018.