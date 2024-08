Cilento, decine di salvataggi in mare. Attenzione alla corrente di risacca

Il maltempo degli ultimi giorni ha inevitabilmente influito anche sulle condizioni marine. Acque agitate e correnti anomale hanno provocato non pochi problemi costringendo i bagnini agli straordinari. Soltanto sul litorale di Capaccio Paestum ben tre le operazioni di salvataggio portate a termine dagli addetti al salvamento, le più complesse alla Linora e alla Laura. In quest’ultimo caso interessata una intera famiglia compresa una bambina di 4 anni risucchiata da una corrente di risacca a ben 70 metri dalla battigia.

Le operazioni di salvataggio

Decisivo l’intervento dei bagnini Peter Zambrano e Pierangelo Nigro. Alla Linora, invece, ad avere necessità di assistenza è stato un bagnante del napoletano.

Momenti di paura anche tra lungo la costa tra Castellabate e Montecorice. A Casa del Conte, in particolare, un turista non riusciva a rientrare in spiaggia ed è stato provvidenziale l’intervento di un bagnino e della figlia dell’uomo che non hanno esitato a tuffarsi in mare.

Purtroppo corrente di risacca, o rip current, è un fenomeno naturale marino che rappresenta un serio pericolo per i bagnanti.

Cos’è la corrente di risacca?

Immaginate l’acqua che si infrange sulla spiaggia e poi ritorna verso il mare. La corrente di risacca è un po’ come un fiume che scorre in mezzo a questo movimento. L’accumulo di acqua vicino alla riva crea una pressione che la spinge a cercare una via di fuga, spesso attraverso dei canali naturali nel fondale.

Come riconoscere una corrente di risacca?

Non sempre è facile individuare una corrente di risacca, ma ci sono alcuni segnali che possono aiutarci:

Zone d’acqua calma: Spesso, la corrente di risacca si manifesta come una zona d’acqua più calma e piatta rispetto alle aree circostanti, dove le onde si infrangono.

Schiuma e detriti: Schiuma, alghe e altri detriti possono essere trascinati dalla corrente verso il largo, creando una sorta di "corridoio" visibile.

Colore dell'acqua: L'acqua all'interno della corrente può avere un colore leggermente diverso rispetto all'acqua circostante.

Onde che si interrompono: Le onde possono interrompersi bruscamente ai lati della corrente.

Cosa fare in caso di corrente di risacca?

Se vi trovate coinvolti in una corrente di risacca, mantenete la calma e seguite questi consigli:

Non lottate contro la corrente: Cercare di nuotare direttamente verso riva contro la corrente è faticoso e può portarvi allo sfinimento.

Nuotate parallelamente alla riva: Cercate di uscire dalla corrente nuotando parallelamente alla riva, fino a uscirne. Una volta fuori dalla corrente, potrete dirigervi verso riva.

Segnalate il pericolo: Se vedete qualcuno in difficoltà, segnalate immediatamente il pericolo al bagnino o ai servizi di soccorso.

Una vittima in spiaggia

Purtroppo la giornata di ieri è stata nefasta anche per la morte di una donna di 69 anni, una turista che si trovava sulla spiaggia di Capogrosso a Marina di Camerota. Un improvviso malore le ha stroncato la vita. Inutili i soccorsi.