Malore in spiaggia, muore turista 69enne a Camerota

Avverte un dolore al petto e subito dopo perde la vita sulla spiaggia di Capogrosso a Marina di Camerota. Tragico destino per un 69enne del napoletano, in vacanza nel Cilento.

Malore fatale

Il malcapitato si trovava in spiaggia in compagnia della moglie quando all’improvviso ha avvertito un forte dolore al petto, mentre era sotto il suo ombrellone. Capita la gravità della situazione, subito è stata attivata la macchina dei soccorsi.

Rapido è stato l’arrivo dei Sanitari del 118, presenti già sul porto di Marina di Camerota. Diversi i tentativi posti in essere dal personale per salvargli la vita, attraverso l’utilizzo anche di un defibrillatore.

Per il 69enne però non c’è stato nulla da fare. Il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso dell’anziano. Avvenuto, quest’ultimo, per cause naturale.

Subito dopo la constatazione del decesso, il corpo dell’uomo è stato trasportato nel cimitero cittadino dove vi rimarrà per le prossime 24 ore, come da prassi. Sul posto necessario anche l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione guidati dal Maresciallo Francesco Carelli.

Agli uomini dell’Arma il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti che non ha lasciato spazio ad alcuna interpretazione. Il 69enne ha perso la vita a causa di un Infarto fulminante, una trsgica fatalità.