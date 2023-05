Cilento costiero a rischio isolamento, caso anche in parlamento

Le località costiere di Marina di Camerota e Palinuro nel Cilento stanno affrontando una nuova difficoltà: la chiusura della strada regionale 562 Mingardina. Questa situazione è stata causata dalla caduta di un enorme masso lungo la strada, invadendo entrambe le carreggiate. Gli organi e gli enti preposti hanno prontamente preso atto della situazione e hanno avviato le necessarie misure per affrontare l’emergenza.

Lavori di messa in sicurezza del costone roccioso “Tragara”

Dopo un sopralluogo dei tecnici della Provincia e del Comune di Celle di Bulgheria, è stata avviata la procedura della somma urgenza per iniziare i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso chiamato “Tragara”. I lavori prevedono il disgancio delle pietre pericolanti e la messa in sicurezza dell’area interessata. Questa fase richiederà la chiusura della strada regionale 562 Mingardina, nel tratto interessato dal crollo, per circa 20 giorni.

Impegno del Sindaco di Celle di Bulgheria per garantire la fruibilità della strada

Il Sindaco di Celle di Bulgheria, Gino Marotta, ha sottolineato l’importanza di tutelare la sicurezza pubblica e privata. Ha dichiarato che i lavori di messa in sicurezza del costone inizieranno già all’inizio della prossima settimana e che sarà necessario fare un piccolo sacrificio per garantire la piena e completa fruibilità della strada, essendo un’importante arteria di collegamento per le località turistiche di Marina di Camerota e Palinuro.

Crollo di pietre lungo la strada provinciale 66 del “Ciglioto”

Nel comune di Camerota, una nuova complicazione si è verificata con il crollo di due enormi pietre lungo la strada provinciale 66 del “Ciglioto”. Questa strada è molto utilizzata durante i lavori effettuati lungo la strada del Mingardo, tra Cala Finocchiaro e la spiaggia Le Vele. Il Sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, ha prontamente reagito mettendo a disposizione mezzi meccanici e uomini per rimuovere i massi dalla carreggiata.

Interrogazione parlamentare per la riapertura della strada del Mingardo

Per quanto attiene alle problematiche connesse alla viabilità, nella giornata di ieri è stata inoltre presentata dal Senatore Di Forza Italia Francesco Silvestro al Ministro Salvini un’interrogazione parlamentare in relazione all’urgenza di riaprire la strada del Mingardo. Una situazione, secondo quanto dichiarato dallo stesso Salvini, della quale si occuperà personalmente cercando di trovare una soluzione in tempi rapidi, mettendo in accordo tutti gli Enti interessati.

“Siamo convinti che il Ministro Salvini sia la persona giusta per intervenire presto gli enti preposti così come ci ha assicurato – ha chiosato Silvestro – per appianare queste controversie nell’interesse esclusivo dei cittadini”.