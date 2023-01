Cilento: comune punta sul tennis, uno sport completo e adatto a tutte le età

Un campo da tennis a Caselle in Pittari. L’amministrazione comunale vara un progetto importante considerato che gran parte dei fondi utilizzati per realizzare l’opera arriveranno dal bilancio comunale. Costo complessivo circa 100mila euro: 77mila euro per i lavori e la parte restante di somme a disposizione della stazione appaltante.

Il comune investirà anche 22mila euro derivanti da un finanziamento concesso dalla Presidenza del Consiglio di Ministri. Si tratta di fondi assegnati annualmente per investimenti in infrastrutture sociali ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il campo da tennis sorgerà presso il compesso di vai Sandro Pertini. Una buona notizia per la comunità. Alcuni giovani nei mesi scorsi chiedevano la realizzazione di un campo polivalente che potesse rappresentare occasione di svago e di pratica di più attività sportive.

Di recente a Caselle in Pittari, presso l’oratorio Don Giustino Russolillo, è stato inaugurato anche un nuovo campo di Calcio a 5.

Prossimo passo un campo da tennis, uno sport molto diffuso a livello mondiale, con milioni di giocatori e appassionati in tutto il mondo.

Va detto che il tennis, secondo gli esperti, è uno sport completo perché migliora l’adattamento cardiovascolare alla resistenza, alla fatica e migliora la muscolatura e il lavoro fisiologico delle articolazioni. Dal punto di vista mentale è richiesta molta forza di volontà. Si può praticare dai 6 agli 80 anni.