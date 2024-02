Cilento: Comune concede locali da destinare ad ambulatorio medico

Il Comune di Salento, guidato dal sindaco Gabriele De Marco, ha deciso di concedere, al Dr. Antonio Polcaro, Medico di Assistenza Primaria con incarico nell’ambito territoriale di Salento, l’utilizzo dei locali siti in via Pellettieri del capoluogo ex scuola media, attualmente inutilizzati, al fine di adibirli ad ambulatorio medico.

Un servizio importante per la comunità

Il servizio in questione è molto importante e di assoluto interesse pubblico, in quanto consentirà ai cittadini di beneficiare di prestazioni fondamentali evitando disagi soprattutto alla popolazione anziana che ha difficoltà di accesso a locali non adeguati all’assenza di barriere architettoniche, e in modo da garantire ai residenti una sede definitiva e centrale più comoda.

La richiesta

Il dott. Antonio Polcaro, aveva richiesto all’Ente la concessione di un locale comunale da adibire ad ambulatorio medico; la richiesta, accolta positivamente dal Comune, è volta a garantire un miglior servizio alla popolazione anziana residente nel capoluogo in quanto il richiedente si è impegnato a provvedere a proprie spese all’esecuzione degli interventi di manutenzione sull’immobile allo scopo di abbattere le barriere architettoniche e rendere i locali più accoglienti.