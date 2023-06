Cilento, borsa di studio Alessandro Ignarro: il 21 luglio la premiazione degli studenti meritevoli

L’Istituto Comprensivo di Roccadaspide, insieme all’Associazione APS “Liberamente Donne”, ha istituito, anche per questo anno scolastico, il Premio di Studio in memoria di Alessandro Ignarro.

Ecco chi era Alessandro Ignarro

Alessandro, giovane di Roccadaspide venuto a mancare, a causa di un brutto male, a soli 17 anni, era uno studente esemplare, pieno di valori e di grande bontà d’animo, e frequentava l’Istituto d’Istruzione Superiore Parmenide di Roccadaspide.

La borsa di studio in memoria di Alessandro

La borsa di studio in memoria di Alessandro Ignarro è stata istituita a partire dall’anno scolastico 2018 – 2019 con lo scopo di promuovere l’amore per lo studio e di infondere la passione per la cultura nei giovani.

Il premio sarà assegnato agli studenti che, in seguito all’analisi dei loro fascicoli da parte di una Commissione Giudicatrice preposta, risulteranno particolarmente meritevoli.

Il premio agli studenti ritenuti meritevoli sarà conferito in occasione del Memorial Musicale dedicato ad Alessandro che si terrà a Roccadaspide il 21 luglio prossimo.

Memorial musicale dedicato ad Alessandro

Alessandro, oltre ad essere uno studente modello, era anche un talento del canto tanto da essere stato vincitore di un’edizione dell’Evoli Festival.

Il memorial musicale a lui dedicato è giunto, quest’anno, alla sua sesta edizione e vedrà come ospite l’artista Gatto Panceri.