Cilento, amministratori di centro-sinistra a convention di Fratelli d’Italia: è polemica

Amministratori di centro-sinistra alla convention di Fratelli d’Italia. Accade ad Agropoli dove, nella giornata di mercoledì 3 gennaio, si è tenuto un incontro con i dirigenti del partito di Giorgia Meloni di tutto il salernitano. Presenti, tra gli altri, il Senatore Antonio Iannone, il presidente provinciale del partito Peppe Fabbricatore, il presidente del Parco del Cilento Giuseppe Cuccurullo, ed il candidato alle prossime elezioni europee, Alberico Gambino.

L’incontro

All’appuntamento, tenutosi in un noto ristorante della zona, non è sfuggita la presenza di alcuni amministratori di centro-sinistra come il sindaco di Prignano Cilento Michele Chirico e alcuni amministratori del centro collinare. Intervenuti anche esponenti della minoranza.

Il caso non ha mancato di destare perplessità e polemiche: «Questa amministrazione – fanno sapere da Prignano – si è sempre professata di centro-sinistra e alle ultime elezioni provinciali ha sostenuto il candidato Pd Luca Cerretani, poi partecipa agli incontri di Fratelli d’Italia». Una segnalazione che dovrebbe far storcere il naso ma che in realtà appare essere la normalità nel Cilento.

I precedenti

Basti pensare che ad Agropoli la lista di Fratelli d’Italia ha appoggiato il candidato sindaco Elvira Serra che ora siede tra i banchi della maggioranza di centro-sinistra. C’è anche Nicola Comite, consigliere di maggioranza, che è stato tra i tesserati di Fratelli d’Italia nonostante a livello locale abbia seguito altre strade. E come dimenticare la figura di Michele Pizza, commissario cittadino che con questo ruolo non risparmiò dure critiche alla governance di sinistra per poi candidarsi a sostegno dell’attuale sindaco Mutalipassi.

Il commento del partito

Dal suo canto il segretario cittadino del partito, l’ex primo cittadino Adamo Coppola, precisa: «Con alcuni componenti dell’amministrazione comunale di Prignano Cilento ci sono rapporti che vanno oltre la politica e comunque non tutti hanno sostenuto il centro-sinistra alle ultime provinciali».

Poi ha parlato del futuro: «Lavoreremo per attuare i nostri programmi. Lo faremo in sinergia con un partito che sta crescendo anche sul territorio e che prepara già la battaglia per le prossime elezioni elezioni europee, provinciali e regionali».