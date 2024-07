Cilento, allarme furti nelle scuole: colpo ad Omignano

Un furto è stato perpetrato presso l’istituto scolastico di Omignano Scalo. È accaduto in settimana quando i malviventi si sono introdotti nell’edificio dopo aver forzato gli accessi e hanno portato via alcuni pc portatili acquistati di recente dall’istituto.

Furto a scuola ad Omignano Scalo

La scoperta è avvenuta giovedì mattina, quando il personale della scuola si è accorto di quanto accaduto nel corso della notte precedente. Grande l’amarezza per l’accaduto, considerato che l’istituto aveva scelto di investire proprio di recente nel potenziare le strumentazioni informatiche.

Questo non è il primo colpo del genere. Identico modus operandi a Moio della Civitella dove, nelle scorse settimane, ignoti sono riusciti ad accedere alla scuola e a portare via ben 12 pc in dotazione alla scuola.