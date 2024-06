Moio della Civitella: furto all’asilo, portati via 12 computer

Ladri in azione nella notte tra martedì e mercoledì a Moio della Civitella. Ignoti sono entrati nell’edificio scolastico del paese, rubando 12 computer, 8 funzionanti e 4 in attesa di manutenzione. Per fortuna, però, non sono riusciti a portare via altro materiale come lavagne elettroniche ed ulteriori pc presenti all’interno.

L’episodio è stato scoperto da un’operatrice scolastica che ha avvisato la direzione e il Comune che hanno provveduto ad allertare i carabinieri.

Furto di computer a Moio della Civitella

I militari hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per identificare i responsabili. Le telecamere di sorveglianza presenti nella zona sono al vaglio degli inquirenti, che sperano di trovare immagini utili a ricostruire l’accaduto e a individuare i colpevoli.

Questo non è un episodio isolato, nelle scorse ore un altro colpo è stato messo a segno in una scuola di Sassano.