Cilento: accordo tra comuni per la gestione delle attività di Protezione Civile

Avviato l’iter per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, tra diversi comuni del Cilento, finalizzato alla gestione comune delle attività di Protezione Civile.

Gli obiettivi

Il protocollo d’intesa riguarda il Comune di Comuni di Sapri come ente capofila, e i Comuni di Alfano, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Ispani, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati. L’obiettivo è partecipare in forma aggregata all’avviso pubblico regionale che assegna contributi per interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile

Tra gli interventi finanziabili la redazione/aggiornamento del Piano Protezione Civile comunale, in conformità alla vigente normativa in materia; l’acquisto di forniture necessarie all’espletamento delle attività di protezione civile, mancanti alla dotazione del Richiedente/i, delle associazioni di volontariato e delle altre Amministrazioni e soggetti pubblici presenti sul territorio, finalizzate al ripristino e/o adeguamento della dotazione del Centro Operativo Comunale /Intercomunale; la realizzazione di iniziative di informazione alla popolazione sui rischi prevalenti sul proprio territorio ed i relativi comportamenti da seguire, e di attività volte ad accrescere la resilienza della comunità, favorendo la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.