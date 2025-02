Campagna: Protezione Civile impegnata a Bacoli/Campi Flegrei per la gestione dello sciame sismico

Nel quartier generale della Protezione Civile a Bacoli Campi Flegrei, arrivano a prestare aiuto anche i volontari del nucleo comunale di Protezione Civile della Città di Campagna.

La Protezione Civile impegnata a Bacoli

Coordinati dal caponucleo Mimmo Iuorio, anche i volontari di Campagna, attraverso la Direzione generale Protezione Civile, saranno impegnati in queste ore a supportare i Comuni nelle attività necessarie alla gestione dello sciame sismico in atto ai Campi Flegrei. Messe in atto le procedure previste dalla strategia operativa approvata dalla Protezione Civile nazionale che era già stata oggetto di test con l’esercitazioni che sono state svolte lo scorso anno, tutti i volontari in azione sono a disposizione della popolazione locale.

Giornata di formazione e attestati ai nuovi volontari

Solo qualche giorno fa i volontari del nucleo comunale avevano avuto l’occasione di prendere parte ad una nuova giornata di formazione che ha visto la partecipazione della Dott.ssa Sara Cicchella Presidente della SIPEM SoS Campania – Psicologia dell’Emergenza che ha illustrato ai presenti l’importanza della squadra nelle situazioni emergenziali. E’ stata anche l’occasione per la consegna da parte della Consigliera Delegata alla Protezione Civile Sara Romanzi degli attestati di fine corso e le nuove divise ai tirocinanti che hanno ultimato il periodo di tirocinio.