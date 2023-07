Cilento: Aaa… Comune cerca assessore donna

Un avviso pubblico per la ricerca di un assessore. È l’iniziativa del comune di Perdifumo. Il sindaco Vincenzo Paolillo punto ad acquisire manifestazioni di interesse e disponibilità ad assumere la carica in giunta da parte di soggetti di sesso femminile, di maggiore età, residenti nel comune di Perdifumo che “condividano gli obiettivi e le finalità dell’amministrazione in carica e, in particolare, il programma politico – amministrativo della stessa”.

La situazione politico – amministrativa a Perdifumo

Nelle scorse settimane, infatti, ha rassegnato le dimissioni il vicesindaco Clelia Botti, da tempo in disaccordo con il suo gruppo politico all’azione della maggioranza. Ne era conseguita una crisi amministrativa che aveva portato anche alla mancata approvazione del bilancio con il rischio, tutt’ora esistente, di un commissariamente dell’Ente.

L’avviso

Per sostituirla l’Ente cilentano ha pubblicato un avviso che prescrive precisi requisiti per poter candidarsi. C’è tempo fino al 14 luglio (ore 12) per trasmettere la propria richieste.

Le candidate ritenute idonee saranno interpellate saranno interpellate per un colloquio con il sindaco a cui è attribuita piena discrezionalità di valutazione delle manifestazioni, nonché la facoltà di revocare, in ogni momento, la nomina assegnata.